Beautiful e Una vita più corte al sabato dal 2 luglio

Con l’inizio del mese di luglio, la programmazione di daytime di Canale 5 assume quello che probabilmente sarà l’assetto definitivo per tutto il resto dell’estate. Dal lunedì al venerdì troveremo da ora in poi Beautiful, Una vita, Un altro domani e infine Terra amara, la nuova soap turca che dal 4 luglio inizierà a farci compagnia alle 15.45 (chiudendo il blocco-soap del pomeriggio).

E nel weekend? Fino a sabato scorso avevamo due puntate lunghe di Beautiful e Una vita, che andavano a coprire tutta la fascia del primo pomeriggio fino all’arrivo di Verissimo. Ora, con la conclusione delle repliche del settimanale condotto da Silvia Toffanin (che ci dà appuntamento a fine estate), dal 2 luglio la programmazione del sabato sarà più simile a quella già in uso alla domenica.

Beautiful e Una vita, la nuova programmazione del sabato

Nuova programmazione del sabato: 13.40 Beautiful, 14.10 Una vita, 14.45 Fiction Come sorelle (replica), 16.45 Film. Vi ricordiamo che invece la domenica continueremo ad avere: 14.00 Beautiful, 14.20 Una vita, 15.00 Fiction in replica.

In particolare, non ci saranno più puntate di due ore di Una vita. E questo è probabilmente un bene, visto che non mancano moltissimi episodi alla fine della telenovela spagnola: un “dosaggio” minore consentirà agli abitanti di Acacias 38 di farci compagnia per più tempo prima di arrivare all’inevitabile epilogo.