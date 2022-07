Tempesta d’amore, anticipazioni dal 10 al 16 luglio 2022

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 10 a sabato 16 luglio 2022

Gerry chiede a Erik dei consigli su come conquistare Shirin, scoprendo che le donne amano gli uomini che compiono gesti eroici. Poco dopo il ragazzo si accorge che la Ceylan sta per essere investita da un’auto e non esita a mettersi di fronte al veicolo in corsa per fermarlo!

Hannes continua a cercare investitori per la ricerca del professor Berthold. Insieme a Selina e Werner, decide di organizzare una serata di gala di raccolta fondi e chiede a Florian di realizzare un video promozionale. Quando si reca da Vogt, però, gli cade tra le mani la “lista dei desideri” di quest’ultimo…

Rosalie giura a Michael che il suo bacio con Christoph non ha avuto alcun significato. Il medico, però, è troppo ferito per l’accaduto e non torna a casa la notte, facendo preoccupare la fidanzata. L’indomani l’uomo incontra Robert, che gli consiglia di fare un passo verso la Engel…

Hildegard e André trovano un compromesso: l’arrosto di maiale sarà presente nel menù solo una volta alla settimana. Poco dopo un amico golfista di Werner resta così colpito dalla qualità della cucina del Fürstenhof da decidere di fare una generosa donazione a Florian!

Durante una passeggiata, Cornelia si trova improvvisamente faccia a faccia con Patrick Krieger, un suo ex amante che sembra ora determinato a riconquistarla. La donna chiarisce subito di essere felicemente fidanzata, ma lui non demorde…

Gerry salva Shirin dall’auto in corsa ed entrambi se la cavano solo con uno spavento. Visto il pericolo corso dai due ragazzi, Hildegard vuole poi fare una campagna politica per ottenere l’installazione di un passaggio pedonale. Gerry e Shirin, però, scoprono che l’iter burocratico durerebbe mesi…

Hannes affronta Florian riguardo al suo desiderio di baciare Maja prima di morire. Vogt prova a minimizzare, ma senza essere troppo convincente.

Christoph fa capire a Rosalie che deve ringraziare anche lui per la sua riconciliazione con Michael. Quest’ultimo sente casualmente la conversazione, rimanendoci male.

Robert sospetta che Patrick voglia ottenere un lavoro al Fürstenhof tramite Cornelia e gli consiglia di lasciar perdere. A quel punto il nuovo arrivato si incontra con la persona che lo ha portato a Bichlheim: Ariane!

Hannes accompagna Maja alle riprese del video di Florian per la serata di raccolta fondi. Le riprese vanno bene nonostante le incertezze iniziali, ma poi il guardacaccia scopre che i suoi valori ematici sono ulteriormente peggiorati…

Rosalie e Michael decidono di concentrarsi sul loro rapporto nella speranza di salvare la loro relazione.

Florian vuole organizzare una festa a sorpresa in una baita per il compleanno di Erik. Anche se Maja deve studiare per un esame, accetta comunque di aiutare l’ex fidanzato.

Gerry confessa a Hildegard e Alfons di essere stato lui a dipingere l’attraversamento pedonale, tacendo sul coinvolgimento di Shirin. Il ragazzo spera che l’accaduto possa venire dimenticato, ma i Sonnbichler chiariscono a Gerry che deve andare alla polizia e costituirsi.

Patrick giura a Cornelia di non stare cercando un lavoro al Fürstenhof e riesce a fare un passo avanti nei suoi confronti. Nel frattempo Robert decide di passare più tempo con la fidanzata, ma Ariane ricomincia ad alimentare la sua gelosia nei confronti di Patrick.

Florian si avvia nel bosco il giorno successivo alla dialisi e Maja prova improvvisamente una sensazione inquietante: al giovane Vogt sarà accaduto qualcosa?