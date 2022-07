Tempesta d’amore, anticipazioni dal 24 al 30 luglio 2022

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 24 a sabato 30 luglio 2022

Maja capisce di dover finalmente ammettere la verità: è Florian l’uomo che ama… non Hannes! Nel frattempo Erik dice chiaramente al fratello che – se quest’ultimo tornasse insieme a Maja – rischierebbe di incorrere nella vendetta di Hannes, che potrebbe ritirare i finanziamenti per la ricerca di una cura.

Mentre Robert e Cornelia cercano di riavvicinarsi, Ariane prepara già la prossima mossa e spinge Patrick a provocare Saalfeld a tal punto da fargli perdere il controllo. Questa volta, però, le cose non vanno come previsto…

Christoph chiede ad Alfons di organizzare un torneo di bocce come attività di “team building” tra colleghi. Quando Sonnbichler decide di selezionare casualmente i membri delle squadre, però, Christoph gli dice chiaramente di voler giocare insieme a Selina…

Benché con il cuore a pezzi, Florian dice a Maja di non vedere più un futuro insieme a lei. La ragazza è disperata…

Robert non cede alle provocazioni di Patrick e rifiuta di venire alle mani. A quel punto Ariane colpisce lei stessa il complice causandogli un occhio nero in modo che l’uomo possa accusare Saalfeld di averlo picchiato!

Florian cerca di spiegare a Maja di volerle risparmiare il dolore di stare insieme ad un uomo che sta per morire. Lei, però, non vuole sentire ragioni. Quando però poco dopo Erik le spiega che Hannes potrebbe interrompere il finanziamento della ricerca di una cura per Florian, la ragazza inizia a capire…

Christoph offre come primo premio del torneo di bocce un weekend a Stoccolma nell’hotel in cui lavora la celebre chef stellata Astrid Karlsson. A quel punto André – che spera di poter imparare qualcosa dalla collega – decide di vincere a qualunque costo. Peccato solo che come compagno di squadra gli capiti Gerry, che non ha mai giocato in vita sua a bocce!

Robert assicura a Cornelia di non aver mai toccato Patrick, riuscendo a convincerla. Determinata a smascherare le bugie del suo ex, la donna spinge dunque quest’ultimo a denunciare Saalfeld se davvero quest’ultimo lo ha aggredito. A quel punto Patrick crolla e confessa la verità…

Pronta a tutto pur di permettere a Florian di avere una chance di sopravvivenza, Maja decide di provare a continuare a stare insieme a Hannes. I suoi buoni propositi, però, non durano a lungo…