Tempesta d’amore, anticipazioni dal 31 luglio al 6 agosto 2022

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 31 luglio a sabato 6 agosto 2022

André organizza una partita di prova con Gerry contro Michael e Shirin. Peccato solo che Gerry faccia vincere Shirin di proposito! A quel punto André promette al compagno di squadra di aiutarlo a conquistare la Ceylan se vinceranno il torneo.

Hannes non riesce a credere che Maja voglia lasciarlo e la prega di riflettere bene sulla propria decisione. Nel frattempo Florian cerca di distrarsi dalle proprie pene di cuore andando in birreria, dove conosce una giovane e affascinante donna dai capelli rossi…

Ariane è furiosa per il fallimento del suo intrigo per separare Robert e Cornelia. A quel punto la dark lady decide di ricorrere a rimedi estremi ed escogita un piano rischioso per cui però ha bisogno dell’aiuto di Erik.

Max torna da una visita alla madre e dà a Gerry una brutta notizia…

Complice qualche bicchiere di troppo, Florian finisce per andare a letto con la bella sconosciuta. Benché convinto di non rivederla mai più, l’indomani non solo la incontra di nuovo, ma scopre anche che si tratta di Constanze con Thalheim… la sorellastra di Maja!

Ariane mette in atto il suo nuovo piano e fa credere a Robert di dover fare insieme a lui un importante viaggio in Romania. Cornelia, però, intuisce che qualcosa non torna e decide di unirsi ai due…

Maja si imbatte nella sorellastra Constanze e tra le due scoppia immediatamente una dura discussione. A quel punto Constanze decide di ferire la consanguinea continuando a frequentare Florian…

Gerry accetta di andare in un appartamento supervisionato a Mannheim e si cancella dunque dal torneo di bocce. A quel punto André tenta l’impossibile per trattenere il compagno di squadra e – con l’aiuto dei Sonnbichler – convince Max a concedere al fratello un “periodo di prova” di due settimane a Bichlheim. Gerry, però, intuisce che Max non lo vuole e prende una decisione…

Inizialmente Florian respinge le avance di Constanze. Quando però Maja gli dice di voler lottare per lui, Vogt vede nella sorellastra della sua amata una chance di allontanare definitivamente quest’ultima…