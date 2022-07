Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: CAROLIN in prigione

Non sembra esserci pace per la vita sentimentale di Michael Niederbühl (Erik Altenkopf). Proprio quando ritroverà finalmente l’amore, nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore il medico non potrà infatti vivere il suo momento di felicità a causa di un dramma imprevisto… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Michael e Carolin innamorati

Nelle puntate di Tempesta d’amore attualmente in onda da noi in Italia Michael e Rosalie (Natalie Alison) sembrano più felici ed innamorati che mai. I sentimenti, però, possono cambiare velocemente…

Come vi abbiamo anticipato, nel corso della prossima stagione della soap entrerà infatti in scena Carolin Lamprecht (Katrin Anne Heß), che in breve tempo conquisterà il cuore del medico, segnando di fatto la fine della sua relazione con Rosalie.

E così, quando quest’ultima uscirà di scena insieme ad un nuovo compagno, nulla sembrerà poter impedire un lieto fine per Michael e Carolin. Ancora una volta, però, il destino sarà beffardo…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Carolin sotto ricatto

Proprio quando tutto sembrerà finalmente andare a gonfie vele, nella vita della Lamprecht tornerà infatti un personaggio diabolico: Anja Fröbel (Marie-Therese Futterknecht). Si tratta dell’agente di sorveglianza di Carolin, che si troverà in libertà vigilata dopo aver trascorso un periodo in prigione (da innocente).

Ebbene, la Fröbel minaccerà di far revocare la concessione di libertà vigilata e far tornare dunque la povera Lamprecht in prigione se quest’ultima non asseconderà tutte le sue richieste. E ora?

Inizialmente Carolin deciderà di non fare parola con nessuno dell’accaduto e cercherà di accontentare la sua ricattatrice. Quando però si vedrà costretta a rubare dei medicinali sfruttando Michael, finirà per confessare tutto a quest’ultimo.

Anticipazioni Tempesta d’amore, news tedesche: Carolin viene arrestata

Mostrando grande comprensione, il medico non solo la perdonerà, ma si offrirà anche di aiutarla a incastrare la sua ricattatrice. Peccato solo che le cose non andranno come pianificato…

La Fröbel si accorgerà infatti della trappola e si vendicherà nel peggiore dei modi: presenterà un’istanza di revoca della libertà vigilata di Carolin e chiamerà la polizia. Terrorizzata, la Lamprecht farà la cosa peggiore possibile: fuggirà. Purtroppo, però, la sua latitanza avrà vita breve…

La polizia non ci metterà infatti molto a trovarla e a quel punto per la donna scatteranno le manette. Carolin verrà dunque arrestata davanti agli occhi di Michael e finirà in prigione. Cosa ne sarà ora del loro amore?