Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: arriva l’ex di CORNELIA

Una delle coppie apparentemente più solide di Tempesta d’amore sta per affrontare una vera e propria tempesta a causa dell’ingresso in scena di un nuovo personaggio. Nelle prossime puntate italiane della soap, tra Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) e Cornelia Holle (Deborah Müller) si insinuerà infatti un terzo incomodo molto molto pericoloso… Ecco dunque cosa accadrà nelle puntate di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ariane vuole separare Robert e Cornelia

La vita sentimentale di Robert Saalfeld è sempre stata piuttosto burrascosa (basti pensare che è stato protagonista per ben due volte, accompagnato da altrettante co-protagoniste!). Dopo la dolorosa fine del suo matrimonio con Eva (Uta Kargel), però, questo amatissimo personaggio sembrava aver finalmente trovato il grande amore al fianco di Cornelia Holle. Ma sarà davvero così?

Fino a qualche settimana sembravano esserci pochi dubbi al riguardo, ma da qualche giorno la situazione è cambiata. Come sappiamo Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) ha infatti deciso di conquistare Robert come parte del suo piano di controllare il Fürstenhof. Un piano che richiede inevitabilmente di separare Saalfeld dalla fidanzata…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Patrick è l’ex amante di Cornelia

Sarà in questa complessa situazione che entrerà in scena un nuovo personaggio destinato a spostare gli equilibri: Patrick Krieger, un ex amante di Cornelia! Arrivato al Fürstenhof a sorpresa, l’uomo farà subito capire alla Holle di essere a Bichlheim per lei e poco importerà che lei sia già impegnata…

Nonostante i tentativi della donna di spiegargli di non essere interessata a lui in quanto già impegnata con Robert, Patrick infatti non solo non desisterà, ma chiederà aiuto ad un complice inaspettato… Ariane! L’arrivo improvviso di Patrick a Bichlheim proprio mentre la Kalenberg sta provando a separare Robert e Cornelia, infatti, sarà tutt’altro che casuale…

Tempesta d’amore, casting news: Peter Schorn interpreta Patrick Krieger

Il personaggio di Patrick Krieger verrà interpretato da Peter Schorn, attore classe 1978 molto attivo sia in campo teatrale che televisiva. Curiosamente, l’interprete è in realtà di origini nostrane esattamente come la collega Deborah Müller (interprete di Cornelia Holle): entrambi sono infatti nati e cresciuti in Alto Adige!

Peter Schorn esordirà nei panni di Patrick Krieger nel corso della puntata 3673 e resterà in scena solo per pochi episodi. Nonostante la breve permanenza, però, riuscirà a lasciare il segno…