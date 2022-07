Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: fine dell’amore tra ROBERT CORNELIA

Notizie shock in arrivo dalla Germania! Poco prima del loro attesissimo happy end, Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) e Cornelia Holle (Deborah Müller) si lasceranno. Ecco infatti cosa accadrà nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Cornelia e Robert lasciano il Fürstenhof

Negli episodi di Tempesta d’amore attualmente in onda in Italia stiamo assistendo all’inizio di una lunga e drammatica storyline che vedrà Robert Saalfeld conteso tra due donne bellissime e diversissime tra loro: Cornelia Holle e Ariane Kalenberg (Viola Wedekind).

Pronta a tutto pur di conquistare l’albergatore, quest’ultima non si fermerà davanti a nulla pur di separarlo dalla fidanzata, facendo vivere ai due un vero e proprio inferno. E così, anche se alla fine gli intrighi della dark lady verranno scoperti ed i due innamorati si ritroveranno, il trauma sarà così profondo da spingere Cornelia a voltare pagina per sempre.

Non riuscendo a sopportare la vista della Kalenberg, la Holle chiederà dunque al suo amato di iniziare una vita lontano dal Fürstenhof… e lui accetterà! Robert e Cornelia – che nel frattempo decideranno anche di sposarsi – lasceranno dunque insieme Bichlheim. Per l’uomo, però, non si tratterà di un addio…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Cornelia vuole andare in Asia

Quando Ariane verrà finalmente condannata per i suoi crimini ricevendo una condanna all’ergastolo, Robert sarà infatti convinto che a quel punto la fidanzata non avrebbe problemi a tornare “a casa”. Peccato solo che lei non ne vorrà sapere.

La situazione tra i due promessi sposi si complicherà ulteriormente quando Werner (Dirk Galuba) avrà un grave malore e Cornelia non dimostrerà nessuna comprensione per il fatto che Robert voglia stare vicino al genitore malato. Già deluso dalla compagna, l’albergatore riceverà poi una notizia inaspettata: Cornelia ha trovato lavoro alle Maldive e si vuole trasferire lì immediatamente! E ora?

Inutile dire che Saalfeld resterà sconvolto dalla novità e a poco serviranno i tentativi della Holle a convincerlo a seguirla in Asia e trovarsi lì un nuovo albergo in cui lavorare: nessun hotel del mondo può valere quanto quello della sua famiglia!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate tedesche: Robert e Cornelia si lasciano

In un ultimo disperato tentativo di salvare il suo rapporto con la fidanzata, Robert raggiungerà dunque quest’ultima per parlarle faccia a faccia. Purtroppo, però, le cose non andranno come sperato…

Pochi giorni dopo, l’uomo tornerà infatti al Fürstenhof con la triste notizia che lui e Cornelia si sono definitivamente lasciati. Nonostante i suoi sforzi, infatti, non è stato possibile salvare il suo rapporto con la fidanzata.

Dopo i matrimoni con Miriam (Inez Bjørg David) e Eva (Uta Kargel), Robert vedrà dunque fallire anche la relazione con il suo terzo grande amore. L’uomo rinuncerà dunque per definitivamente ad accasarsi? Non ci resta che attendere gli sviluppi della diciottesima stagione di Tempesta d’amore per scoprirlo! Nel frattempo, però, la buona notizia è che questo amatissimo personaggio resterà al Fürstenhof e non uscirà di scena come ci era stato invece lasciato credere mesi fa.