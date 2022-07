Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: nuova avventura per GERRY e SHIRIN

Quando c’è Gerry Richter (Johannes Hut) di mezzo non ci si annoia mai. E Shirin Ceylan (Merve Çakır) lo sa bene! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore i due amici vivranno infatti una nuova avventura che li farà avvicinare ulteriormente… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Gerry e Shirin decidono di cantare insieme

Arrivato a sorpresa a Bichlheim qualche settimana fa, Gerry è subito entrato nel cuore di tutti grazie alla sua irresistibile simpatia e grande generosità. Con due persone in particolare, però, il ragazzo ha legato: Shirin – di cui si è perdutamente innamorato e Erik (Sven Waasner).

Quest’ultimo – che inizialmente si era approfittato dell’ingenuità del fratello di Max (Stefan Hartmann) – ha infatti finito per stringere con lui una sincera amicizia. E così, quando Florian (Arne Löber) deciderà di organizzare una festa a sorpresa per il compleanno del fratello, Gerry accetterà subito di aiutarlo!

Deciso a fare qualcosa di speciale per Vogt, il giovane Richter penserà dunque di preparare un’esibizione canora… insieme a Shirin! E, a sorpresa, lei accetterà…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Shirin ha una disavventura

I due amici inizieranno dunque a prepararsi per la loro inedita performance come duo e effettivamente sembreranno funzionare insieme. Almeno fino a quando alla Ceylan non verrà l’ansia da palcoscenico. Ansia che penserà bene di superare bevendo…

Le sue paure, però, sembreranno infondate: quando finalmente si svolgerà l’attesissima festa, infatti, inizialmente tutto andrà a meraviglia, tanto che Gerry e Shirin riscuoteranno un grande successo. Peccato solo che durante l’esibizione alla ragazza si strapperà il vestito… e ora?

Ebbene, quando Gerry si accorgerà dell’accaduto, reagirà con un’inaspettata prontezza di riflessi, coprendo l’amica con la propria giacca e permettendole di portare a termine l’esibizione senza problemi. Insomma, ancora una volta Shirin dovrà ringraziare l’amico per averla tolta dai guai, finendo per avvicinarsi sempre più a lui. Starà per nascere l’amore?