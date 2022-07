Terra amara, anticipazioni 13 luglio 2022: Demir vuole sposare Zuleyha

Anticipazioni puntata n. 9 di Terra amara di mercoledì 13 luglio 2022

Demir dice di voler trovare un avvocato per salvare Yilmaz, a Istanbul. Inoltre l’uomo parla con il direttore della prigione e fa ottenere al carcerato un materasso e dei soldi. Le domestiche della tenuta, intanto, sono sempre più nervose e infastidite (oltre che invidiose) per via delle attenzioni che Demir e Hunkar rivolgono a Zuleyha; peraltro, la loro gelosia cresce ulteriormente quando vedono uscire la ragazza in in automobile con i padroni. Demir porta a cena Zuleyha e le comunica che intende sposarla.