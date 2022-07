Trama puntata n. 15 di Terra amara di giovedì 21 luglio 2022

Con una scusa, Yilmaz evade da una finestra dell’ospedale. Demir ne viene informato da un comandante, per cui corre da lui e lo spinge a trovare e arrestare Yilmaz nel più breve tempo possibile. A questa scena assiste Cengaver, che si chiede cosa gli nasconda Demir. Giunge in villa un mobile giradischi, dono per Zuleyha da parte di Demir. Tale regalo suscita invidia, tanto che Sermin si reca da una signora che le vende un preparato di erbe usato per abortire.

Sermin vuole somministrare le erbe a Zuleyha e aggiunge il preparato a un creme caramel, che però viene mangiato da un ignaro Sabahattin. Quest’ultimo si sente male e, quando apprende dalla consorte quale fosse il suo intento, decide di raccontare tutto a Demir; poi lascia perdere e si fa accompagnare in ospedale, dove gli viene praticata una lavanda gastrica.