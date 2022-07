Terra amara, anticipazioni 25 luglio 2022: Yilmaz è morto? Zuleyha sconvolta!

Trama puntata n. 17 di Terra amara di lunedì 25 luglio 2022

Da lunedì 25 luglio Terra amara inizia alle 14,45. Yilmaz è cella con Veli, che gli rivela che Zuleyha nel frattempo si è sposata con Demir. Così, tra i due uomini nasce una lite destinata a coinvolgere anche gli altri carcerati. Nell’istituto penitenziario finisce per scoppiare un incendio e, dalle notizie che arrivano, pare che Yilmaz abbia perso la vita nell’incidente. Mentre la notizia sconvolge Zuleyha, Demir intende festeggiare organizzando una cena per la sua vittoria: Intanto Hunkar è gelosa del fatto che da quando è sposato, non è più lei ad accompagnare Demir agli eventi. Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.