Terra amara, trama 6 luglio: tutti odiano Zuleyha | Anticipazioni

Anticipazioni puntata n. 4 di Terra amara di mercoledì 6 luglio 2022

Al termine della festa dei matrimoni, Hunkar intende portare della zuppa alla madre, che però non è in camera. L’intera popolazione della tenuta cerca la donna, che intanto si trova sulla riva del canale. Una volta trovata, Gaffur si precipita verso di lei per portarla a casa, ma la signora si spaventa e cade in acqua.

Yilmaz, insospettito dal trambusto, arriva al canale e si tuffa in acqua, salvando così la Signora Azize.

L’eroismo di Yilmaz e i favori accordati a Zuleyha fanno arrabbiare Gaffur, Saniye e Fadik. Le ultime due iniziano a tormentare Zuleyha e così lei decide di trovare lavoro altrove.

La notizia dell’imminente partenza manda in crisi Gulten che con la scusa di offrire delle kofte confessa a Yilmaz il suo amore per lui.