Terra amara anticipazioni 7 luglio: i sospetti di Hunkar e Demir su Zuleyha e Yilmaz

Anticipazioni puntata n. 5 di Terra amara di giovedì 7 luglio 2022

Hunkar ha ben capito che Zuleyha e Yilmaz non sono davvero fratelli e sospetta pure che lui possa essere coinvolto con le persone che hanno sparato ad Adnan, suo marito e padre di Demir. A Quel punto, a Gaffur viene affidato il delicato e segreto compito di svolgere indagini su Yilmaz. Anche Demir ha dei sospetti e comincia a interrogare Yilmaz sul suo passato e su quello di Zuleyha. Saniye, intanto, pensa che suo marito Gaffur le nasconda delle cose su Hunkar: alla fine, l’uomo rivela alla consorte il compito affidatogli.

Al villaggio si sta propagando un’epidemia di tifo e la gente viene salvata dall’intervento organizzato da Demir e Hunkar. Anche Zuleyha si sente male, ciò per via dello stress e della notte in bianco trascorsa ad accudire la figlia di Nazire e a portare all’ospedale insieme a Demir tutti i contagiati. Tornato alla tenuta, Demir cerca di far mangiare e riposare Zuleyha e quindi si ferma in una locanda.