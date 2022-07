Mai inscenare una morte, soprattutto se c’è in ballo una possibile amnistia. È questo che imparerà a suo spese Demir Yaman (Murat Ünalmış) nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. Deciso a tutto pur di tenere Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) tutta per sé, l’imprenditore si macchierà infatti di una serie di crimini…

Terra Amara, news: la falsa morte di Yilmaz

Le anticipazioni segnalano che tutto partirà poche settimane dopo il matrimonio di Demir con Züleyha: la ragazza si sposerà sotto ricatto di Hünkar (Vahide Perçin) nel disperato tentativo di salvare Yilmaz, arrestato per l’omicidio di Naci proprio a causa della signora Yaman. A quel punto, la nostra protagonista si troverà costretta a mentire a tutti quanti perché, su ordine della suocera, dovrà far passare il figlio che ha in grembo come il frutto del suo amore – in realtà inesistente – con Demir.

Da un lato Züleyha continuerà ad ignorare che Demir in realtà sa che Yilmaz non è suo fratello, dall’altro lo stesso Demir dovrà pensare a come liberarsi del rivale appena evaderà di prigione. E così, quando Yilmaz verrà nuovamente arrestato grazie a Hünkar e Gaffur (Bülent Polat), penserà bene di far credere alla Altun che sia morto a causa di un incendio scoppiato in carcere (Yilmaz si sarà ustionato una zona del petto). Una menzogna in piena regola di cui lui metterà al corrente solo la madre…

Terra Amara, spoiler: Demir dà ordine di uccidere Yilmaz

Come spesso capita nelle telenovele, l’imprevisto sarà però dietro l’angolo: sei mesi dopo, il governatore deciderà infatti di concedere l’amnistia a diversi delinquenti, tra i quali ci sarà anche Yilmaz (nonostante la condanna a morte precedentemente inflitta e poi tramutata in ergastolo). Ovviamente, Demir temerà che l’uomo possa tornare nella regione di Adana una volta ottenuta la libertà, tant’è che darà ordine ad uno dei suoi uomini di ucciderlo prima della scarcerazione.

L’ennesimo piano criminale non andrà però a buon fine! Proprio quando starà per essere accoltellato, Yilmaz verrà salvato in extremis da Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık), un detenuto appena arrivato in carcere con il quale avrà avuto nei primi giorni un rapporto decisamente conflittuale. Dopo il salvataggio, tra i due verrà così a crearsi una profonda amicizia…

Terra Amara, trame: Demir vuole impedire che Yilmaz venga scarcerato

In ogni caso, già da ora possiamo anticiparvi che Demir non si rassegnerà all’idea che Yilmaz venga scarcerato. Non a caso, tenterà dapprima di chiedere al direttore del carcere di trattenerlo ad ogni costo nel penitenziario e in seguito, quando non ci riuscirà, si precipiterà ad Istanbul per evitare che possa rimettere piede fuori dalle sbarre.

La corsa contro il tempo di Demir stavolta produrrà l’effetto desiderato oppure, alla fine, Yilmaz verrà scarcerato? In tutto ciò, vi consigliamo di fare attenzione anche ad Ali, che resterà decisamente turbato quando Yilmaz gli confesserà che vuole tornare ad Adana per vendicarsi di Demir, colpevole di avergli sottratto Züleyha con l’inganno e di averla sposata. Al solo sentire il nome di Yaman, Fekeli si sorprenderà… ma per quale motivo?