Spoiler Terra amara: Veli, il fratellastro di Zuleyha, torna al centro della scena

Tra non troppo tempo, nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, la sfortunata Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) si troverà a dover nuovamente interagire con Veli Erdönmez (Mustafa Açılan), il fratellastro che l’ha venduta al potente Naci per saldare il suo debito di gioco. Appena si renderà conto della presenza dell’uomo a Çukurova, il marito Demir Yaman (Uğur Güneş) cercherà di porre rimedio alla situazione, ma tutto ciò non basterà. Scopriamo insieme perché…

Terra Amara, news: Veli si presenta dai Yaman e…

Le anticipazioni segnalano che, dopo essere stato cacciato da Hünkar (Vahide Perçin), che gli darà una grossa somma di denaro per non farsi vedere mai più, Veli ritornerà nella tenuta dei Yaman qualche settimana dopo la nascita del piccolo Adnan, presentandosi all’astuta Şermin (Sibel Taşçıoğlu) e allo stesso Demir come il cugino di Züleyha. Quest’ultima reggerà il gioco del parente appena se lo ritroverà di fronte, ma nelle ore successive non potrà impedirgli di rubarle una collana prestigiosa (che Veli intenderà rivendere per farsi un po’ di denaro).

Tuttavia, l’uomo andrà incontro alla furia di Demir, che in realtà sa esattamente che è il fratello di Zuleyha, ossia colui che l’ha venduta a Naci affinché abusasse di lei per costringerlo a sposarlo. Demir darà quindi il via ad un piano per liberarsi dell’ospite sgradito, ma non tutto andrà come aveva previsto…

Terra Amara, spoiler: Demir minaccia Veli con una pistola!

Eh sì: il mattino successivo al suo arrivo, Demir attirerà Veli con una scusa fuori dalla tenuta e, una volta che avrà percorso diversi chilometri, lo inviterà a scendere dall’automobile. A quel punto, Yaman rivelerà ad Erdönmez di essere a conoscenza del vero legame che ha con la moglie e, con fare minaccioso, gli punterà contro una pistola, dichiarando di essere disposto persino ad ucciderlo se non sparirà immediatamente dal circondario.

Spaventato ed implorante, Veli supplicherà Demir di salvargli la vita e sembrerà assecondare il suo ordine. Peccato però che, negli episodi successivi, emergerà che l’uomo ha affittato una camera in una pensione di Çukurova, in cerca di un nuovo modo per entrare in possesso del denaro che la sorellastra ha acquisito col suo matrimonio con Demir.

Terra Amara, trame: Veli si avvicina a Şermin

Quale sarà dunque la prossima mossa del furbissimo Veli? Visto che si sarà accorto che Şermin ha messo gli occhi su di lui, l’uomo approfitterà di un incontro fortuito con la cugina di Demir per avvicinarsi a lei e farle capire di essere interessato ad approfondire la sua conoscenza.

Tra le altre cose, Veli avrà il forte sospetto che Adnan non sia figlio di Demir ma del “presunto defunto” Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş), tant’è che chiederà malignamente a Şermin se nota delle somiglianze tra il neonato e il Yaman Senior. Insomma, Veli sarà più che mai intenzionato a muovere guerra a Demir e di conseguenza a Züleyha, ma fino a che punto si spingerà il suo piano?