Spoiler Terra amara: Sabahattin e Şermin, un matrimonio inesistente

Una chiacchierata tra la domestica Gülten Taşkın (Selin Genç) e il dottor Sabahattin Arcan (Turgay Aydın) verrà completamente travisata dall’inserviente Fadik (Polen Emre) nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. La donna penserà infatti che i due siano amanti e rivelerà i suoi sospetti a Saniye (Selin Yeninci), che non reagirà nel migliore dei modi…

Terra Amara, news: Gülten chiede aiuto a Sabahattin per salvare Yilmaz

La vicinanza tra il medico e Gülten si comincerà a creare nel momento in cui la ragazza gli chiederà aiuto per salvare Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş); quest’ultimo sarà torturato e ferito alle spalle da Demir Yaman (Murat Ünalmış), che farà il possibile per impedirgli di rincontrare Züleyha Altun (Hilal Altınbilek). A quel punto, Sabahattin prometterà alla giovane totale silenzio sul fatto che ha nascosto Yilmaz negli alloggi degli operai e, in più di una circostanza, si troverà a consolarla amichevolmente (dato che comprenderà che si è innamorata di Yilmaz).

Una di queste chiacchierate verrà dunque osservata con sospetto da Fadik, che inizialmente deciderà di stare zitta. Tuttavia, i dubbi della ragazza aumenteranno nell’istante in cui Gülten manderà a monte un matrimonio che le aveva combinato il fratello Gaffur (Bülent Polat)…

Terra Amara, spoiler: Fadik insinua con Saniye che Gülten ha una relazione con Sabahattin

In ogni caso, il silenzio di Fadik non durerà a lungo, visto che un giorno farà sapere a Saniye che probabilmente Gülten ha cominciato una relazione con Sabahattin, ormai da tempo in crisi con la moglie Şermin (Sibel Taşçıoğlu). Neanche a dirlo, Saniye non accetterà l’insinuazione maligna della sua collega e la inviterà a zittire, dichiarando di essere disposta ad ucciderla se continuerà a parlarne. Ma Fadik si mostrerà abbastanza certa della sua ipotesi.

Fatto sta che la discussione che si verrà a creare tra le due donne verrà ascoltata anche da Gülten, che ovviamente negherà e cercherà di glissare quando anche Hünkar (Vahide Perçin) si renderà conto del brusio in cucina. Ciò perché nessuna delle tre vorrà che il pettegolezzo arrivi alle orecchie dei Yaman…

Terra Amara, trame: Sabahattin e Şermin sempre più ai ferri corti!

Intanto, il matrimonio tra Sabahattin e Şermin sarà arrivato ad un punto di non ritorno. La donna avrà infatti messo gli occhi su Veli Erdönmez (Mustafa Açılan), il fratellastro di Züleyha, e farà ritorno a casa a notte fonda. Ovviamente, il dottor Arcan chiederà delucidazioni alla consorte, che però non gli darà alcuna risposta.

Stanco di vivere un vero e proprio inferno, Sabahattin domanderà per l’ennesima volta a Şermin di concedergli il divorzio. Lei gli dirà di sì con fare provocatorio ma vi anticipiamo che la Yaman non avrà affatto intenzione di sciogliere il suo matrimonio… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.