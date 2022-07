Conosciamo Bülent Polat, Gaffur in Terra amara

Gaffur Taşkın è senza dubbio tra i personaggi più criptici di Terra Amara, la nuova soap opera turca in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì. In principio affabile e disponibile, Gaffur si è trasformato con il passare degli episodi in un uomo piuttosto ostile all’ignaro Yılmaz Akkaya, che apparirà agli occhi del caposquadra della fattoria di Hünkar Yaman come un possibile rivale nel proprio campo professionale.

Tale timore in realtà si rivelerà infondato ma che allo stesso non impedirà a Gaffur di complicare la permanenza nella tenuta di Yılmaz; quest’ultimo, comunque, non si lascerà affatto intimorire dal suo ex amico, con il quale darà vita a una strenua lotta che registrerà diversi colpi di scena.

Terra amara: la carriera di Bülent Polat (Gaffur)

A prestare il volto a Gaffur Taşkın è l’attore turco Bülent Polat, nato a Tunceli, nella regione dell’Anatolia, nel 1979. Di etnia Zaza, il Polat si è formato nelle migliori accademie teatrali della sua terra, debuttando giovanissimo in alcuni spettacoli prodotti da piccole compagnie. Contemporaneamente, comincia un percorso di formazione nel Centro culturale Sadri Alışık, dove ha completato brillantemente il curriculum di studi.

La svolta arriva però nel 2000 quando, grazie alla serie tv Yılan Hikayesi, acquisisce un’inaspettata notorietà televisiva che gli permette di farsi strada anche nel mondo del cinema. Inizia così la seconda vita di Bülent Polat, che negli anni seguenti prenderà parte a diverse produzioni e diventerà uno dei volti più apprezzati della televisione turca. Tutto ciò fino al 2018, anno in cui l’attore inizia a ricoprire il ruolo di Gaffur Taşkın nella telenovela Bir Zamanlar Çukurova, da qualche tempo sbarcata in Italia con il nome di Terra Amara. Sposato, ha una figlia di nome Doğa.