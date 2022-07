Anticipazioni puntata 30 Un altro domani di giovedì 14 luglio 2022

Sorpresa per Julia: la nostra protagonista scopre che è Mario il proprietario del locale! L’uomo però ha un pregiudizio verso la gente di città e quindi non intende affittare a Julia il suo spazio. Ciò però provoca la furia di Elena e degli altri dipendenti della Infante, che non può ancora aprire la bottega! Cloe rivela a Ribero di aver chiuso una volta per tutte l’amicizia con Maria in quanto quest’ultima l’aveva baciata. Patricia, infine, è arrabbiata e in ansia per Angel, che ogni sera sta tornando a casa dopo aver bevuto…