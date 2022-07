Anticipazioni puntata 31 Un altro domani di venerdì 15 luglio 2022

Agustina muore improvvisamente fra le braccia di Carmen. La ragazza è tristissima per la dipartita della sua tata e decide di accompagnare il feretro in Spagna, ma – proprio quando è in procinto di partire – il medico le dice che Agustina non è morta per cause naturali! Julia deve affrontare la burocrazia che ritarda l’apertura della bottega, mentre il suo staff è impaziente e vuole iniziare a lavorare. Così la Infante decide di organizzare una festa, ma mamma Diana decide a quel punto di intervenire. Tirso riceve un’ispezione del lavoro in albergo e l’ispettrice è una donna fin troppo precisa. In seguito, lo stesso Tirso riceve una misteriosa telefonata e per alcune ore scompare: quando torna, appare disperato!