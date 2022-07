Anticipazioni puntata 36 Un altro domani di venerdì 22 luglio 2022

Proprio quando le cose sembravano migliorare per Julia, Sergio torna nella vita della donna e le dice che, sentendosi in crisi, vorrebbe fermarsi un po’ di tempo in paese per ritrovare se stesso. Tirso però pensa che sia tutta una manovra per riavvicinarsi a Julia, proprio ora che lei stava “fraternizzando” con l’albergatore. Maria non intende denunciare gli atti di bullismo omofobo che la riguardano, nonostante Elena – in ansia per la figlia – insista in tal senso.

Nel passato, Carmen lascia la casa di suo padre Francisco, ma come contropartita chiede a Patricia di non intromettersi più nella produzione di mobili. Sta di fatto che Carmen ora non sa esattamente dove andare e così – con la complicità di Victor – si stabilisce a casa dei Velez de Guevara. Nel frattempo, Ines continua ad aiutare Alicia ad avvicinarsi ad Angel.