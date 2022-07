Anticipazioni puntata 37 Un altro domani di lunedì 25 luglio 2022

La nuova attività di Julia si avvia in modo più lento del previsto e alla mancanza di ordini si aggiungono anche le insicurezze della protagonista riguardo ai progetti dei suoi mobili. E ciò si ripercuote negativamente sul rapporto con Tirso. Maria, che già sta male per il cartello affisso alla porta di casa sua, si rende conto che Chloe sta subendo le stesse molestie e cerca di convincerla a denunciare l’accaduto. Nel passato, Carmen resta nuovamente delusa quando scopre che suo padre gestisce il lato amministrativo della fabbrica con troppa “disinvoltura”. Ines, invece, vede Angel e Alicia avvicinarsi sempre più e la cosa la ferisce moltissimo. Attenzione: da lunedì 25 luglio Un altro domani andrà in onda alle 15,45.