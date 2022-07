Anticipazioni puntata 26 Un altro domani di venerdì 8 luglio 2022

Per Julia sta per arrivare il momento di avviare la sua attività nell’ebanisteria. La donna intende reclutare diverse persone del paese: è lo stesso metodo di lavoro usato tanti anni fa da Carmen. In questo modo, Julia vuole proseguire il lavoro della nonna, focalizzandosi soprattutto sul lavoro di squadra.

Nel passato, Carmen ha avuto successo con la sua vendita di mobili e ora decide di avviare una nuova attività, ma Patricia non è d’accordo e cerca di sabotarla come può.

Victor organizza un piano per cercare di conquistare Carmen, ma lei non reagisce benissimo…