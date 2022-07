Carmen di Un altro domani aggredita da Mateo, spoiler

I numerosi debiti del padre Francisco (Sebastian Haro) metteranno nuovamente in pericolo la giovane Carmen Villanueva (Amparo Piñero) nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani. Non a caso, il Villanueva Senior deciderà di imporre una guardia del corpo alla figlia, in grado di vigilarla giorno e notte…

Un Altro Domani, news: Francisco e i problemi con Mateo

Già sapete che Francisco si sarà indebitato sia con Ventura Velez de Guevara (Iago Garcia) e sia con il fornitore di legna Mateo a causa dei suo vizio con il gioco. Con il primo, grazie all’intervento di Patricia Godoy (Silvia Acosta), riuscirà a risanare la situazione convincendolo a favorire un matrimonio tra il figlio Victor (Jon Lopez) e Carmen, mentre il secondo non si arrenderà finché non riceverà ciò che il Villanueva Senior gli deve.

Fatto sta che, dopo aver saldato il debito, Francisco sembrerà rasserenarsi. Tuttavia, le cose cambieranno nel momento in cui Mateo pretenderà che l’uomo paghi di più per ricevere le sue merci. Una condizione che il diretto interessato non accetterà, innescando diversi effetti collaterali…

Un Altro Domani, spoiler: Mateo tenta di fare del male a Carmen!

Eh sì: un giorno in tarda serata, Mateo riuscirà ad introdursi in fabbrica con alcuni dei suoi uomini e tenterà di fare del male a Carmen mettendole un sacchetto di iuta in testa. Fortunatamente, Victor e Sebastian si renderanno conto in tempo del pericolo imminente e trarranno in salvo la Villanueva, che troveranno a terra – ancora incappucciata – completamente priva di sensi.

Dopo essersi ripresa, Carmen confermerà ai due di essere stata aggredita da Mateo, obbligando a quel punto Francisco a svelarle i nuovi problemi che sono sorti con il fornitore. In ogni caso, Villanueva non se la sentirà più di lasciare da sola la figlia e, nonostante il suo parere contrario, le annuncerà che intende chiedere ad alcuni suoi uomini di farle da scorta. Carmen cambierà quindi idea soltanto quando capirà che è Kiros (Ivan Mendes) l’uomo che Francisco ha scelto…

Un Altro Domani, trame: Kiros e Carmen sempre più vicini…

Carmen ne approfitterà infatti per conoscere meglio Kiros, dato che avrà capito di essersi innamorata di lui. Non a caso, nel corso della prima serata insieme che faranno, la Villanueva chiederà al giovane operaio di poterlo ritrarre in uno dei suoi disegni ed otterrà un sì come risposta.

Comunque sia, l’avvicinamento sempre più evidente tra Carmen e Kiros potrebbe presto rappresentare un problema per Victor, che nel frattempo avrà chiesto a Carmen di diventare ufficialmente la sua fidanzata. La donna si sarà presa del tempo per dargli una risposta, ma fino a quando potrà nascondere a Velez de Guevara il suo interesse per il dipendente?