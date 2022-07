Spoiler Un altro domani: Julia, un nuovo “errore” con il marito…

Un’intervista difficile da ottenere porterà Julia Maria Infante (Laura Ledesma) a commettere un nuovo errore con il “marito” Sergio Cuevas (Miguel Brocca) nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani. Julia cadrà infatti nuovamente tra le braccia dell’uomo e farà l’amore con lui, salvo poi pentirsene il mattino successivo…

Un Altro Domani, news: Julia organizza un’intervista, ecco perché

Tutto partirà quando Julia avrà bisogno di ulteriore pubblicità per promuovere l’atelier di mobili appena inaugurato. Anche se le vendite e gli ordini staranno cominciando ad andare per il verso giusto, la Infante penserà di scrivere delle mail a diversi giornali, in modo tale da strappare un’intervista.

Dopo diversi giorni di attesa, una rivista si farà viva e programmerà un incontro con Julia. Da un lato Diana (Cristina de Inza) non sarà per niente contenta dall’iniziativa presa dalla figlia, dall’altro quest’ultima potrà contare sul supporto di Elena (Aida de la Cruz), Cloe (Gloria Ortega), Maria (Kenai White) per organizzare l’intervista nei minimi dettagli. Non tutto andrà però per il verso giusto…

Una Vita, trame: il giornalista fa avance a Julia

Eh sì: possiamo infatti anticiparvi che il giornalista sarà un uomo che, al termine dell’incontro, lascerà intendere a Julia di avere bisogno di un incentivo in più, o comunque di un ringraziamento particolare, per scrivere su di lei. Ovviamente, la Infante capirà subito che lo sconosciuto vuole solo portarla a letto e gli risponderà in malo modo, cacciandolo dalla sua abitazione e, di fatto, facendo sfumare ipoteticamente tutto il battage pubblicitario.

Come se non bastasse, in seguito a questo momento piuttosto difficile, Julia discuterà nuovamente con mamma Diana, che le darà dell’incapace appena le farà sapere che l’intervista è probabilmente saltata. Visto che Diana non le darà l’opportunità di spiegarsi, Julia scapperà da Sergio e tra di loro si riaccenderà la passione…

Una Vita, spoiler: Julia ci ricasca e fa l’amore con Sergio ma…

Eh sì: complice la mise di Sergio, che la accoglierà nella sua camera dell’albergo di Tirso (Oliver Ruano) con indosso soltanto un asciugamano, Julia si lascerà trasportare dalla situazione e, dopo un bacio, farà l’amore con lui (finendo per passare lì la notte).

Neanche a dirlo, il mattino successivo Julia si pentirà immediatamente di ciò che ha fatto e scapperà a gambe levate. Tuttavia, quello che considererà a tutti gli effetti un “errore” sarà un ostacolo difficile da superare, soprattutto quando un imprevisto che non aveva calcolato sconvolgerà tutta la sua esistenza…