Anticipazioni puntata 28 Un altro domani di martedì 12 luglio 2022

Julia è decisissima a rintracciare il proprietario del locale della sua futura bottega: trovarlo è assolutamente necessario per ottenere la licenza per aprire il laboratorio. Si scopre che Agustina soffre di una polmonite in forma lieve, che dovrà essere curata con alcuni farmaci e molto riposo. Elena è in difficoltà finanziarie e chiede un lavoro a Tirso. Kiros è infuriato: qualcuno sta sabotando i suoi lavori!