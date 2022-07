Anticipazioni puntata 29 Un altro domani di mercoledì 13 luglio 2022

Julia proprio non riesce a scoprire chi sia il proprietario del locale; intanto la nostra protagonista deve pure affrontare mamma Diana, che si è convinta dell’esistenza di un sentimento della figlia verso Tirso. Diana non si fida di Tirso e indaga su di lui, scoprendo che in effetti l’uomo ha un segreto. Ribero riesce a riavvicinare Cloe e Maria, ma non tutto è a posto. Nel passato, la vita di Carmen resta in sospeso, con l’unica sua preoccupazione che è quella di prendersi cura di Agustina. Patricia Godoy, decisa a tenere Carmen lontana dalla fabbrica, approfitta della situazione e si intesta il merito di una iniziativa della ragazza…