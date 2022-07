Un Altro Domani: Sergio si “trasferisce” nel paese di Julia

Quando sembrerà essersi disfatta di lui, Julia Maria Infante (Laura Ledesma) si troverà ad avere nuovamente a che fare con il marito Sergio Cuevas (Miguel Brocca). Nonostante la richiesta di divorzio, i due coniugi dovranno convivere ancora nello stesso paesello. Scopriamo quindi che cosa succederà nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani.

Un Altro Domani, news: Julia inaugura il suo mobilificio e…

Tutto partirà quando Julia riaprirà il vecchio mobilificio gestito in precedenza dalla nonna Carmen Villanueva (Amparo Piñero), cosa che avverrà dopo aver ottenuto dall’arcigno Mario Sasi (Chema Adeva) il permesso di affittarlo. A quel punto, la Infante capirà che per un giorno così speciale deve avere al suo fianco sia la madre Diana (Cristina de Inza) e sia l’ex marito Sergio, tant’è che spronata da Tirso Noguera (Oliver Ruano) deciderà di inviare entrambi all’evento.

Anche se inizialmente sembrerà propenso a non partecipare all’inaugurazione, Sergio si presenterà e verrà persino ringraziato da Julia per come, nei giorni precedenti, si sarà impegnato per aiutarla ad aggiustare i vecchi macchinari di Carmen. La vera svolta nella storyline avverrà però nel momento in cui Cuevas dialogherà con Diana…

Un Altro Domani, spoiler: Sergio si ‘trasferisce’ nel paese di Julia

Ripensando al fallimento del suo matrimonio lampo, Sergio verrà infatti esortato da Diana a lottare se vuole raggiungere ancora la felicità al fianco di Julia. La suocera sottolineerà quindi al genero che deve “sacrificare se stesso” per far breccia nel cuore della figlia in modo tale da dimostrarle che è disposto a tutto pur di stare al suo fianco.

Dopo aver chiesto un’aspettativa di qualche settimana al lavoro, Sergio penserà quindi di trasferirsi momentaneamente nel paesino dove Julia ha messo ormai radici grazie al mobilificio ed andrà avanti nel suo scopo quando la donna gli darà il suo consenso. In questa circostanza, Cuevas prometterà alla Infante che si comporterà da amico, ma ovviamente le sue intenzioni saranno ben altre…

Un Altro Domani, trame: Tirso ostile a Sergio

In tal senso, bisognerà dunque fare attenzione ad ogni mossa di Tirso, che si mostrerà decisamente ostile a Sergio, visto che avrà il sentore che l’uomo sia tornato alla carica con Julia. Non a caso, Noguera affitterà al Cuevas una stanza nel suo albergo ad un prezzo altissimo, rispetto ai giorni in cui dovrà starci, e gli lascerà intendere di non essere disposto a vedere la Infante nuovamente soffrire.

Non resta quindi che aspettare i prossimi sviluppi della trama per capire se l’ennesima macchinazione di Sergio andrà effettivamente in porto, oppure se Julia sentirà fin da subito “puzza di bruciato”…