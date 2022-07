Un Altro Domani: TIRSO sarà costretto a chiudere il suo hotel, ecco perché

Spoiler su Tirso Noguera di Un altro domani

Guai lavorativi in arrivo per Tirso Noguera (Oliver Ruano) nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani. Il giovane sarà infatti costretto a chiudere momentaneamente il suo albergo a causa di un ordine giudiziale. In tal senso, a metterci lo zampino penserà Diana (Cristina de Inza), la madre di Julia Maria Infante (Laura Ledesma)…

Un Altro Domani, news: Julia può finalmente aprire il suo mobilificio!

Tutto partirà quando Julia otterrà dall’arcigno Mario (Chema Adeva) il permesso di affittare i locali dove sorgeva il mobilificio della nonna Carmen Villanueva (Amparo Piñero). A quel punto, la Infante si dedicherà nuovamente alla riapertura del negozio e vorrà dare una festa di inaugurazione, motivo per cui sceglierà come location l’albergo di Tirso, anche per ringraziarlo per come le è stato accanto ultimamente.

Tuttavia, la scelta di Julia non piacerà affatto a Diana che, in quanto finanziatrice del mobilificio, riterrà che il party debba essere più sofisticato ed insisterà per contattare un catering. Quando la figlia non si lascerà convincere, la donna utilizzerà un escamotage…

Un Altro Domani, spoiler: Tirso costretto a chiudere il suo albergo!

Approfittando del fatto che, proprio in quei giorni, Tirso sarà sorvegliato da un ispettore che dovrà decidere se dargli oppure no il permesso per continuare ad esercitare, Diana deciderà di far sparire un foglio indispensabile al Noguera per ottenere la certificazione. Nel giro di qualche ora, Tirso sarà dunque costretto a chiudere l’albergo e, insieme ad Elena (Aida de la Cruz) e a Julia, cercherà di comprendere dove possa aver messo un documento così importante.

Ripensando alla questione, l’uomo ricorderà di averlo visto per l’ultima volta nel corso di una discussione con Diana, ma Julia non vorrà minimamente credere a tale ipotesi. Almeno fino a quando non si ritroverà tra le mani la “compromettente” prova…

Un Altro Domani, trame: Julia “salva” Tirso e non invita Diana alla festa!

A quel punto, Julia affronterà per l’ennesima volta la madre e, stanca dei suoi continui sotterfugi, le farà sapere di non considerarla persona gradita alla festa organizzata per l’apertura del mobilificio. Tra i non invitati, con annessa arrabbiatura della stessa Diana, non ci sarà nemmeno Sergio Cuevas (Miguel Brocca), ormai in procinto di divorziare dalla Infante.

In ogni caso, una volta che il documento riapparirà, Tirso potrà riaprire subito il suo hotel oppure sorgeranno degli altri imprevedibili intoppi?..