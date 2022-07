Conosciamo Barbara Oteiza, Ines in Un altro domani

Tra i personaggi di maggior risalto di Un altro domani, la soap pomeridiana di Mediaset in onda su Canale 5, spicca senza dubbio Ines Acevedo (Barbara Oteiza), giovane proprietaria dell’unica libreria della soap. La donna sta dando attualmente vita a una tresca clandestina con Angel Godoy (Ivan Lapadula), dipendente della sua attività nonché figlio della perfida Patricia (Silvia Acosta).

Ines è altresì sposata con il temuto Ventura Vélez de Guevara (Iago Garcia), uomo dal grande carisma pronto a tutto pur di salvare il suo matrimonio e soprattutto il suo onore. Sarà per questo che la relazione segreta portata avanti dalla Alcevedo e il suo subalterno diventerà giorno dopo giorno sempre più rischiosa, con i colpi di scena che anche in questo caso saranno dietro l’angolo.

La carriera di Barbara Oteiza

A interpretare Ines Acevedo è l’attrice Barbara Oteiza, nata nella regione della Navarra nel 1985. Artista poliedrica ed ex campionessa di ginnastica ritmica, attiva soprattutto in campo televisivo, la sua carriera nello spettacolo comincia nel 2016 nella serie tv Centro Medico, dove presta il volto a Esther Cossio. Successivamente appare in un piccolo ruolo nel cortometraggio Salvar el futuro e nel 2019 debutta al cinema con il ruolo di Aitana nella pellicola Como si estuviera muerto. Nello stesso anno è Barbara in Coffee Stories, mentre nel 2020 compare nella fiction ByAnaMilan.

Sono però gli anni recenti a regalare più soddisfazioni all’attrice, che prima ottiene una scrittura nella longeva serie tv La que se avecina e, nel 2021, fa il suo debutto internazionale grazie alla soap opera prodotta da RTVE Dos Vidas, che la vede presente nel cast fisso con il ruolo di Ines Acevedo.