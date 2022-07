Un posto al sole, anticipazioni 12 luglio 2022: Viola ed Eugenio, tensione crescente

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda martedì 12 luglio 2022

Martedì 12 luglio 2022, su Rai 3, Un posto al sole ci propone un sospetto, un’ansia crescente e una tecnica di “preparazione”…

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Alberto Palladini (Maurizio Aiello) inizia ad avere dei sospetti su chi possa essere il pentito che collabora con Eugenio (Paolo Romano). Intanto proprio tra Nicotera e la moglie Viola (Ilenia Lazzarin) la tensione sembra aumentare, il tutto mentre l’ansia di Raffaele (Patrizio Rispo) non fa che crescere. Sempre più intenzionato a lasciare Napoli con Chiara (Alessandra Masi), Nunzio (Vladimir Randazzo) trova un modo molto particolare per preparare Samuel (Samuele Cavallo) a vedersela da solo in cucina. Pieno di impegni di lavoro, Riccardo (Mauro Racanati) cerca l’aiuto di Rossella (Giorgia Gianetiempo), ma le cose prenderanno una piega inaspettata…