Un posto al sole, anticipazioni 14 luglio 2022: Nicotera in ansia per Tregara e per le indagini

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda giovedì 14 luglio 2022

Giovedì 14 luglio 2022, su Rai 3, Un posto al sole ci propone un’apparente vittoria, un colpo di testa e una pessima notizia…

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Marina Giordano (Nina Soldano) è sempre più immersa nella sua vacanza a Procida. Lara (Chiara Conti) continua il suo piano e sembra guadagnare spazio nella vita di Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), ma un inatteso colpo di testa metterà tutto in discussione. La notizia dell’aggressione in carcere di Mariano Tregara (Lello Giulivo) arriva alle orecchie di Eugenio Nicotera (Paolo Romano), il quale si preoccuperà sia per la sorte dell’ex malvivente e sia per le conseguenze che il suo ferimento potrebbe avere nelle delicate indagini che sta svolgendo.