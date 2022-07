Un posto al sole, anticipazioni 20 luglio 2022: coniugi Giordano, profonda distanza!

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda mercoledì 20 luglio 2022

Mercoledì 20 luglio 2022, su Rai 3, Un posto al sole ci propone un finto viaggio ludico, un equivoco che diventa scontro reale e un grosso problema matrimoniale. Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Nunzio (Vladimir Randazzo) e Chiara (Alessandra Masi) fingono che il loro viaggio sia di piacere e intanto iniziano davvero a prepararsi per la partenza. C’è però chi ancora non vuole lasciar andare via da Napoli il giovane Cammarota. Tra Mariella (Antonella Prisco) e Serena (Miriam Candurro), l’incomprensione diventa un vero scontro. Dopo aver scoperto che Raffaele (Patrizio Rispo) si era confidato con Elvira (Giusi Cataldo) e non con lei, tra Ornella (Marina Giulia Cavalli) e il consorte piomba il gelo!