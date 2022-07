Un posto al sole, anticipazioni 4 luglio: Raffaele dice la verità a Viola

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda lunedì 4 luglio 2022

Lunedì 4 luglio 2022, su Rai 3, Un posto al sole ci propone una verità da raccontare, una richiesta di aiuto e un’intromissione senza fine… Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Raffaele (Patrizio Rispo) è stato sorpreso da Viola nelle immediate vicinanze del computer di Eugenio (Paolo Romano) e ora deve per forza di cose dirle la verità sulle minacce ricevute da Lello Valsano (Gianluca Pugliese). Intanto Nunzio (Vladimir Randazzo) ha informato Franco sui suoi propositi di fuga con Chiara (Alessandra Masi) e chiede aiuto al padre adottivo per procurarsi documenti falsi. Guido (Germano Bellavia) ha raccomandato a Mariella (Antonella Prisco) di non intromettersi, eppure lei insiste nel voler creare occasioni affinché Samuel (Samuele Cavallo) ed Espedito (Antonio Conte) “fraternizzino”.