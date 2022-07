Un posto al sole: Raffaele, con Ornella le cose miglioreranno? Anticipazioni

Spoiler Un posto al sole: Raffaele ce la mette tutta con Ornella

Un posto al sole sta per terminare la sua annata, visto che a cavallo di Ferragosto si concederà come sempre due settimane di pausa. Prima del temporaneo stop, però, assisteremo al progredire (in bene o in male) di alcune vicende che già stanno tenendo banco da un po’ di tempo.

Una delle trame che più sta tenendo i fan con il fiato sospeso è la crisi tra Raffaele (Patrizio Rispo) e Ornella (Marina Giulia Cavalli), che si lega peraltro alla brutta esperienza del Giordano senior con i camorristi. Il fatto che l’uomo avesse raccontato tutto ad Elvira (Giusi Cataldo) ha profondamente turbato e ferito Ornella (Marina Giulia Cavalli), che ha iniziato a diventare insicura sul suo matrimonio ma anche su se stessa (come abbiamo notato anche di recente per via di alcuni dialoghi della donna con Giulia Poggi).

Trame Upas, famiglia Giordano: il clima migliora, ma qualcos’altro è all’orizzonte…

Nelle prossime puntate di Upas, le cose sembreranno andare inizialmente ancora peggio ma Raffaele non si arrenderà mai e cercherà qualsiasi modo per far tornare in famiglia – e in particolare con la consorte – un clima di armonia. Ci riuscirà?

Quel che possiamo anticiparvi è che, a forza di tentativi, il simpatico portiere di Palazzo Palladini potrebbe farcela in qualche modo a migliorare il “clima” in casa Giordano e nello specifico con Ornella. Ma non è detto che ciò rappresenti la fine dei problemi, perché paradossalmente potrebbe essere proprio questo miglioramento dei rapporti coniugali e familiari ad aprire la porta a… un evento totalmente imprevisto!