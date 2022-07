Una vita, anticipazioni dal 10 al 16 luglio 2022

Anticipazioni e trame settimanali telenovela Una Vita da domenica 10 a sabato 16 luglio 2022:

Ramon confessa a Josè Miguel e a Liberto di essere l’autore dell’articolo pubblicato dal Noticiero Espanol, ma promette loro di non esporsi più. Mentre i lavori a casa di Alodia e Ignacio procedono, seppur lentamente, Ignacio riceve una lettera dalla sua amante e teme che Alodia venga a sapere della sua relazione clandestina.

Il trasloco di Ignacio e Alodia viene rimandato perché la donna è scontenta del lavoro dell’imbianchino e vuole far ridipingere casa da capo; intanto Ignacio chiede aiuto a Jacinto per tenere alla larga la propria amante, raccontandogli la panzana che una paziente insoddisfatta vuole importunare Alodia. Ma il portinaio e Servante mangiano la foglia e intuiscono che il dottore è impelagato in una tresca amorosa.

Una vita, spoiler: Ignacio fa sparire una lettera della sua amante

Claudia, un’allieva dell’accademia di ballo, sembra avere delle mire su Guillermo. Lolita è preoccupata per Ramon e tenta di indagare. Genoveva propone a David una collaborazione segreta tra di loro e davanti alle titubanze dell’uomo non esita a lanciare velate minacce. Dopo giorni di tensione, Valeria cerca un chiarimento con David nella speranza di poter salvare la loro amicizia, ma lui le confessa di essere attratto da lei.

Valeria ammette a David di ricambiare il suo amore, ma gli dice che tra loro non può esserci nulla perché deve essere fedele al marito. L’uomo, ferito, decide di chiedere ad Aurelio di affidare il suo incarico a qualcun altro, così potrà lasciare Acacias. Azucena vede che Claudia cerca di avvicinarsi a Guillermo e sembra infastidita. Marcelo si arrabbia quando scopre che Luzdivina ha parlato a Genoveva di sua nipote.

Ignacio scopre una lettera che la sua amante voleva recapitare ad Alodia. Dopo averla fatta sparire, decide di chiudere i rapporti con la ragazza per salvare il suo matrimonio. Felipe accetta di pranzare con i suoi vecchi amici a casa di Ramon, ma durante l’incontro non è per niente a suo agio.

Luzdivina chiede scusa a Marcelo per avere parlato della nipote Sara a Genoveva, ma il maggiordomo non crede alla sincerità delle sue scuse. Azucena ha l’impressione che Guillermo corteggi Claudia e chiede spiegazioni al ragazzo. Nel frattempo, Rosina e Hortensia vengono a sapere che Pascual ha proibito al figlio di frequentare Azucena e, punte sul vivo, gli fanno una scenata al ristorante.

Dori affronta Felipe, contrario alle sue terapie, e gli rivela di avergli somministrato un placebo. David, che non riesce più a soffocare i suoi sentimenti per Valeria, decide di fare le valigie e andarsene di casa. Poco dopo, Valeria riceve un’inquietante visita di Genoveva, che le fa capire di essere al corrente della situazione.