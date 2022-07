Una vita, anticipazioni 13 e 14 luglio 2022: Felipe a disagio con i suoi amici

Anticipazioni puntata 1432 di Una vita di mercoledì 13 e giovedì 14 lugli0 2022

Valeria ammette di fronte a David che teoricamente ricambia il suo amore, aggiungendo però che praticamente tra loro non potrà mai accadere niente perché lei deve fedeltà al marito Rodrigo. David, a quel punto, preferisce chiedere ad Aurelio di affidare il suo incarico a qualcun altro, in modo da poter lasciare il quartiere di Acacias. Azucena si accorge che Claudia tenta una manovra di avvicinamento verso Guillermo e appare infastidita. Marcelo si infuria quando scopre che Luzdivina ha parlato a Genoveva di sua nipote.

Ignacio ferma appena in tempo una lettera che la sua amante voleva inviare ad Alodia. Il giovane dottore fa subito sparire la missiva e decide di chiudere la frequentazione con la ragazza pur di salvare il suo matrimonio. Felipe accetta di pranzare da Ramon insieme ai suoi vecchi amici, ma non è per niente a suo agio…