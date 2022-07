Una vita, anticipazioni 17 e 18 luglio 2022: Moncho sta per tornare, ma Ramon…

Anticipazioni puntata 1434 di Una vita di domenica 17 e lunedì 18 lugli0 2022

Genoveva svela a Valeria che Aurelio non sa affatto dove sia Rodrigo; a quel punto la Cardenas chiede ad Aurelio di dirle tutta la verità. Dori pone un aut aut a Felipe: dovrà fidarsi di lei se vuole che non se ne vada. Lolita sta per rivedere il piccolo Moncho, ma Ramon è impaurito dalla visita del bambino temendo che gli ricordi troppo Antonito.

Azucena e Guillermo parlano della lite avvenuta tra i loro genitori e finiscono per riavvicinarsi. Claudia, tuttavia, provoca ancora Guillermo e, quando Azucena li vede, fraintende il senso della loro vicinanza. Alodia e Ignacio lasciano Acacias e vanno a vivere nella nuova casa.