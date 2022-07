Una vita, anticipazioni dal 24 al 30 luglio 2022

Anticipazioni e trame settimanali telenovela Una Vita da domenica 24 a sabato 30 luglio 2022:

Fabiana convince Ramon a fare una merenda con lei, Servante, Lolita e Moncho. Quando arriva l’ora, però, Ramon non è in casa e il nipote è molto deluso. L’amministratore della tenuta delle sorelle Rubio sparisce con i soldi della famiglia e Liberto propone di vendere l’appartamento a Manas. Alodia e Ignacio tornano a casa dei Dominguez e per Bellita, Josè Miguel e Maruxina la pace è finita.

Valeria accusa David di averla manipolata sin dall’inizio e lo caccia di casa. Lolita e Ramon discutono per le mancanze di quest’ultimo nei confronti di Moncho e Lolita gli chiede di essere presente alla partenza del nipote. Pascual offre a Liberto la somma necessaria per ripianare i debiti della tenuta di Rosina e Hortensia. Servante medita di lanciarsi nel commercio delle arance e chiede a Jacinto di diventare suo socio.

Una vita, spoiler: Felipe chiede spiegazioni a Dori

Marcelo promette fedeltà a Genoveva; nel frattempo, la donna trova nelle lettere rubate un’informazione importante per individuare il nascondiglio di Rodrigo Lluch. Guillermo chiede spiegazioni ad Azucena e la discussione finisce in lite. Felipe fa grandi passi avanti verso la guarigione, ma assiste, non visto, a una telefonata sospetta di Dori.

Genoveva chiede a Valeria informazioni su Rodrigo e lei collabora per riuscire a trovarlo. Ottenuti i dati che le servivano, Genoveva chiama l’investigatore Cuevas e gli affida una missione all’estero. Marcelo ascolta tutto e lo comunica ad Aurelio. David viene aggredito da un sicario di Aurelio, ma riesce a salvarsi grazie all’intervento di Jacinto. Dopo la partenza di Moncho, Lolita è distrutta e Ramon vorrebbe aiutarla.

Dori convince Felipe che al telefono parlava con Marina. Quando esce per fare due passi, però, l’avvocato vede Dori parlare con Genoveva. Liberto comunica a Rosina e Hortensia che i loro debiti sono saldati, ma non dice a Hortensia che a prestare i soldi è stato Pascual. Arrabbiata con Guillermo, Azucena accetta di conoscere un nuovo pretendente: Angel Lopez Saldana.

Felipe chiede spiegazioni a Dori dopo averla vista parlare con Genoveva, ma l’infermiera gli assicura che non ha nulla di cui preoccuparsi. Felipe decide di fidarsi e le chiede di raccontargli qualcosa di più di lei. Casilda dice a Guillermo che Azucena ha un nuovo pretendente. Come se non bastasse, quando i due ragazzi si incontrano, Azucena lo accusa di tenere il piede in due scarpe e tra i due la rottura sembra ancora più netta. Luis torna alla carica e cerca di convincere Inma a vendere.

Quando Inma si rifiuta di vendere passa alle minacce e a quel punto interviene Pascual. Genoveva scopre dell’aggressione a David e accusa Aurelio di rovinarle i piani. Ramon dichiara a Fidel di voler collaborare con lui in un nuovo piano contro gli anarchici. David e Valeria decidono di fuggire da Acacias per evitare ulteriori rappresaglie da parte di Aurelio.