Una vita, anticipazioni 25 e 26 luglio 2022: Ramon andrà alla partenza di Moncho?

Anticipazioni puntata 1438 di Una vita di lunedì 25 e martedì 26 lugli0 2022

Valeria se la prende con David per averla manipolata sin dall’inizio, dopodiché lo caccia di casa. Lolita e Ramon hanno una vivace discussione che riguarda le mancanze di quest’ultimo verso il piccolo Moncho; alla fine Lolita gli chiede di essere presente almeno alla partenza del nipotino. Pascual offre a Liberto il denaro che serve per ripianare i debiti della tenuta di Rosina e Hortensia. Servante pensa di volersi fare strada nel commercio delle arance e chiede a Jacinto di mettersi in società con lui.

Marcelo promette fedeltà a Genoveva, ciò mentre la donna trova nelle lettere rubate un’informazione fondamentale per stanare il nascondiglio di Rodrigo Lluch. Guillermo chiede lumi ad Azucena e i due ragazzi finiscono per litigare. Felipe sta sempre meglio, ma assiste, non visto, a una telefonata sospetta di Dori.