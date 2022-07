Spoiler: Valeria di Una vita dice (quasi) tutto a…

Nelle soap, i segreti non sono destinati a durare a lungo. Non a caso, nelle prossime puntate Una Vita, Valeria Cardenas (Roser Tapias) deciderà di rivelare a Lolita (Rebeca Alemany) che David Exposito (Aleix Rengel Meca) non è suo marito. Tuttavia, anche se resterà sorpresa, la bottegaia darà comunque il suo aiuto all’amica…

Una Vita, news: Valeria divisa tra Rodrigo e David

Tutto inizierà quando Aurelio Quesada (Carlos de Austria) otterrà dal chimico Rodrigo Lluch (Gonzalo Ramos), il vero marito di Valeria, la formula del gas tossico che tanto desidera riprodurre per aumentare il suo patrimonio. A quel punto, il cattivo della telenovela deciderà di lasciare andare il professore, anche se ordinerà a due suoi uomini di continuare a seguirlo (ciò perché Lluch si rifiuterà di continuare a prestare servizio nei suoi laboratori, sottolineando di aver rispettato la sua parte del patto dandogli la formula).

Una volta che ritornerà in libertà, però, Rodrigo assisterà per caso ad un bacio tra Valeria e l’ormai suo ex protettore David. Tale visione lo farà svenire e innescherà di conseguenza i sensi di colpa della Cardenas, certa del fatto che debba lasciarsi alle spalle l’amore che sente per l’Exposito per ricucire il suo matrimonio con Rodrigo, il quale ha rischiato la sua stessa vita pur di proteggerla.

Una Vita, spoiler: Valeria confessa a Lolita la verità

Tuttavia, col trascorrere delle giornate, Valeria continuerà a pensare a David e il suo timore aumenterà quando noterà che alcuni uomini di Aurelio stanno perlustrando in continuazione il quartiere. Dopo aver dedotto che gli stessi, prima o poi, faranno del male all’Exposito – colpevole di essersi ribellato al Quesada – la Cardenas capirà che è arrivata l’ora di confidarsi con Lolita e ammetterà di non essere la moglie di David.

Anche se non le parlerà apertamente del gas tossico, Valeria preciserà a Lolita di essere sposata con Rodrigo Lluch e di aver accettato di fingersi la moglie di David soltanto perché Aurelio l’ha ingannata facendole credere che sarebbe stato disposto a salvare il marito, quando invece era il suo aguzzino. Dati i trascorsi del Quesada, Lolita appoggerà la Cardenas, pur non avendo ben compreso come siano andati i fatti con il cattivone della soap

Una Vita, trama: Lolita manda un messaggio a David

Tutto questo a quali risvolti porterà? Nel corso del dialogo, Valeria chiederà a Lolita di far recapitare un messaggio a David, dove gli dirà di guardarsi le spalle perché gli uomini di Aurelio sono in giro per Acacias. Fortunatamente, la bottegaia riuscirà a mandare all’Exposito il messaggio tramite Servante (David V. Muro) e dunque l’uomo sarà cosciente dell’eventuale pericolo.

Il tutto avverrà mentre Rodrigo avrà modo di rovistare tra le cose di Valeria finendo per imbattersi in una missiva, mai inviatagli, nella quale la donna gli chiedeva perdono per essersi innamorata di David….