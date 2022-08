Anticipazioni puntata Beautiful di martedì 30 agosto 2022

Per Ridge (Thorsten Kaye) e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) è strano che Thomas (Matthew Atkinson) non si sia fatto né sentire né vedere ora che la sorella ha partorito. Hope (Annika Noelle) chiede a Justin (Aaron D. Spears) spiegazioni sul perché sia in possesso del cellulare di Thomas: l’avvocato se la cava dicendo che l’ha dimenticato dopo un incontro di lavoro per la sua intervista ad Eye On Fashion. Hope trova strano che il fratellastro non l’abbia informata che sarebbe poi andato fuori città. Paris (Diamond White) decide di rivelare alla sorella Zoe (Kiara Barnes) che è Quinn (Rena Sofer) la donna con cui Carter (Lawrence Saint-Victor) è andato a letto.