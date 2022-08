Grey’s Anatomy 19: Ellen Pompeo ci sarà solo in otto episodi! Anticipazioni

Grey’s anatomy: la notizia shock sulla protagonista della serie

Cosa sarebbe Grey’s Anatomy senza Ellen Pompeo? I fan potrebbero scoprirlo presto o almeno avere un piccolo assaggio, perché secondo Deadline l’attrice che da ormai diciotto anni (la prima stagione è del 2005) interpreta la dottoressa Meredith Grey apparirà in soli otto episodi della diciannovesima stagione. Tuttavia, l’attrice sarà ancora narratrice di tutti gli episodi, che potrebbero essere un totale di ventidue.

Un ridimensionamento inaspettato, ma che permetterà alla Pompeo di dedicarsi a un nuovo progetto di cui è protagonista e produttrice: Orphan, una miniserie Hulu ispirata alla vera storia di Natalia Grace, una ragazzina ucraina affetta da una rara forma di nanismo, i cui genitori adottivi affermavano che fosse un’adulta sociopatica che fingeva di essere una bambina. Una storia agghiacciante che sembra la trama di un film horror, combattuta tra giornali scandalistici e aule di tribunale.

News Grey’s Anatomy 19: dove eravamo rimasti?

Tornando a Grey’s Anatomy, nel finale della scorsa stagione abbiamo visto Meredith Grey prendere la difficile decisione di rimanere a Seattle e diventare il nuovo capo di chirurgia ad interim del Grey Sloan Memorial, mentre sono in arrivo cinque nuovi specializzandi di chirurgia (interpretati da Adelaide Kane, Alexis Floyd, Niko Terho, Midori Francis e Harry Shum Jr.). Ancora non è chiaro chi sarà la guida dei giovani medici e come verrà giustificata la presenza ridotta della protagonista, ma sicuramente avremo modo di capire meglio nelle prossime settimane.

Di sicuro la nuova stagione ci mostrerà il futuro di altri personaggi storici come Miranda Bailey (Chandra Wilson), che ha lasciato dopo la chiusura del programma, così come il dottor Richard Webber (James Pickens Jr.), che ha deciso di prendersi un anno sabbatico. Senza dimenticare Owen (Kevin McKidd) e Teddy (Kim Raver), che abbiamo visto dirigersi da qualche parte dopo che un uomo aveva riferito cosa stava facendo Hunt quando si era rifiutato di aiutare la moglie morente.

Nonostante la presenza ridotta di Ellen Pompeo, la diciannovesima stagione potenzialmente ha tutte le carte in regola per poter conquistare il pubblico e dare nuova linfa alla serie, ma bisogna capire se questo cambio di rotta ci regalerà nuove storie interessanti da seguire oppure segnerà la conclusione del più longevo medica drama al mondo. A questa domanda, solo il tempo (e l’affetto del pubblico) potrà rispondere. Negli Stati Uniti, Grey’s Anatomy 19 debutterà su ABC il prossimo 6 ottobre.