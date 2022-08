Tempesta d’amore, anticipazioni dal 4 al 10 settembre 2022

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 4 a sabato 10 settembre 2022

Per Florian è sempre più difficile nascondere a Michael il furto del farmaco, ma Maja gli dice chiaramente che il medico sarebbe costretto a togliergli la medicina se dovesse scoprire l’accaduto. Proprio quando Vogt si è finalmente convinto, però, Niederbühl compare a casa sua…

Hildegard e André provano a far riconciliare Michael e Rosalie costringendoli a passare del tempo insieme. I due cuochi invitano dunque separatamente il medico e la Engel un picnic in riva al lago. Il pomeriggio, però, si conclude in modo diverso dal previsto…

Maja non riesce a credere che Hannes abbia perso tutto a causa sua. E così, quando il ragazzo vuole andarsene perché non può più permettersi una stanza in albergo, lei gli propone di stare nel suo appartamento. Hannes accetta con gratitudine l’offerta della sua ex, ma quest’ultima non si rende conto di quanto il ragazzo sia ancora innamorato di lei…

Erik vorrebbe diventare il manager di Gerry e incassare metà del premio in denaro se il ragazzo vincesse il torneo di golf. Dopo aver convinto il giovane Richter a partecipare al torneo promettendogli che con la sua metà del premio potrà comprare tanti regali a Shirin, Vogt deve però scontrarsi con l’opposizione di Max.

Robert e Cornelia decidono di mantenere le distanze fino a quando non sarà chiarito se sono fratelli o sorelle. La tentazione, però, è sempre più forte…

Florian confessa il furto dei medicinali a Michael, che è dunque costretto a togliergli le pillole. A quel punto Vogt si rassegna al proprio triste destino, mentre Maja decide di appellarsi al buon cuore di Michael…

Robert e Cornelia trovano sempre più difficile mantenere le distanze, ma il risultato del test genetico tarda ad arrivare. Mentre i due sono sempre più tentati dal lasciarsi andare ai propri sentimenti, Werner riceve finalmente la busta con l’esito dell’esame del DNA…

Michael chiarisce ad André che non può costringerlo a tornare insieme Rosalie e anche Hildegard si rende anche conto che lei e Konopka dovrebbero rinunciare a cercare di far riconciliare il medico e la Engel.

Max non crede che il fratello sia così bravo a giocare a golf come sostiene Erik e vuole dunque impedirgli di iscriversi al torneo. E così Gerry prova a impressionare Max…

Robert e Cornelia decidono di focalizzarsi sul presente, senza pensare subito al peggio. E così, prima di partire per Monaco per firmare le carte del divorzio da Eva, Robert getta simbolicamente la sua fede nel lago per essere libero per la fidanzata. Poco dopo Werner consegna a entrambi la busta non aperta con il risultato del test…

Michael restituisce a Florian l’antibiotico, ma lo esorta a tenere nascosto a tutti il favore che gli ha concesso. Quando poco dopo Maja viene a sapere che Florian ha recuperato la medicina, gli si getta tra le braccia e tra i due riesplodono i vecchi sentimenti.

Dopo che Gerry ha mancato la buca, Max spera che il fratello rinunci al suo sogno di diventare un campione di golf. Erik, però, riesce a limitare il nervosismo di Gerry in presenza di Shirin e convince il ragazzo a iscriversi al test d’accesso al torneo…