Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: il gesto d’amore di CONSTANZE

Maja (Christina Arends) e Constanze von Thalheim (Sophia Schiller) non potrebbero essere più diverse. Una cosa, però, le accomuna: l’amore comune per Florian Vogt (Arne Löber). E così, quando in gioco ci sarà la vita di quest’ultimo, le sue sorelle uniranno le forze per realizzare un’impresa apparentemente folle… Ecco dunque cosa accadrà nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Florian rifiuta le cure

La scoperta della malattia di Florian ha cambiato tutto… e non solo lo sfortunato guardacaccia! Se quest’ultimo si è con il tempo rassegnato all’idea di essere condannato ad una morte prematura, infatti, il suo triste destino ha finalmente fatto aprire gli occhi a Maja su ciò che prova davvero.

Come sappiamo, Vogt si è rifiutato di tornare insieme alla von Thalheim per paura di spezzarle il cuore una volta morto. E così, nella speranza di allontanare la sua ex, Florian ha iniziato una relazione con la sorellastra di quest’ultima: Constanze.

È stato in queste circostanze che le ricerche avviate dal professor Berthold per trovare una cura alla malattia che sta uccidendo Vogt hanno finalmente dato i loro frutti, tanto che è finalmente stato sviluppato un farmaco. Peccato solo che Florian sia finito nel gruppo destinato a ricevere solo un placebo e si sia rifiutato di cambiare le cose per non danneggiare un altro paziente. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Constanze ruba il farmaco

Determinato a impedire che il fratello muoia, Erik (Sven Waasner) ha prima provato a convincerlo ad accettare le cure e poi – di fronte alla sua ostinazione – si è rivolto all’unica persona che tiene a Florian quanto lui: Maja!

Ebbene, la ragazza elaborerà un piano decisamente rischioso pur di salvare il suo amato: rubare le medicine dall’ospedale! Dopo essersi informata su dove siano tenuti i medicinali per i pazienti destinati a ricevere la cura e aver scoperto che la dose ordinata è maggiore al numero di pazienti destinati a riceverla: sottrarne una dose non danneggerebbe dunque nessuno.

Ci sarà però un problema: per portare a termine la missione, la ragazza ha bisogno di un alleato: Constanze! Inutile dire che quest’ultima resterà a bocca aperta quando la sorella le illustrerà il suo piano e si prenderà del tempo per decidere, lasciando la povera Maja col fiato sospeso. In realtà, però, Constanze avrà già preso la sua decisione…

Decisa a salvare Florian e, allo stesso tempo, a legarlo a sé, la ragazza deciderà infatti di rubare effettivamente il medicinale, ma senza dire nulla alla sorella per potersi poi prendere il merito dell’idea.

Ebbene, il piano andrà in porto e Constanze potrà così presentare a Florian il flacone con le pillole che potrebbero salvargli la vita! Come reagirà lui?