Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: la folle idea di MAJA

Quando in gioco c’è la vita della persona che si ama, tutto il resto passa in secondo piano… anche i principi morali! È ciò che accadrà nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore quando Maja von Thalheim (Christina Arends) scoprirà che Florian Vogt (Arne Löber) non riceverà le cure per l’infezione che lo sta uccidendo… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Florian rifiuta le cure

Da quando Florian ha scoperto di essere affetto da una rarissima infezione, tutti si sono mobilitati per aiutarlo, anche il suo rivale in amore! È stato infatti proprio grazie a Hannes (Pablo Konrad) che è iniziato un progetto di ricerca per trovare una cura che possa salvare il giovane Vogt. Le cose, però, non sono andare come sperato…

Se effettivamente un farmaco è stato sviluppato, purtroppo il guardacaccia non potrà riceverlo in quanto è stato assegnato al gruppo di pazienti a cui è destinato il placebo. Sconvolti e furiosi per questa ingiustizia, Erik (Sven Waasner) e Hannes hanno dunque fatto pressioni affinché Florian ricevesse il medicinale. Peccato solo che il diretto interessato non abbia apprezzato!

Benché atterrito all’idea di morire, il giovane guardacaccia non può infatti sopportare l’idea di salvarsi a scapito di un altro paziente. E così, seppur a malincuore, informerà Erik di aver deciso di rimanere nel gruppo destinato a ricevere il placebo. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Maja vuole rubare il farmaco

Inutile dire che la decisione del ragazzo sconvolgerà tutti i suoi cari… Erik e Maja in primis! Determinata a salvare la vita dell’uomo che ama a qualunque costo, la von Thalheim tenterà prima di parlare con il suo ex e poi, quando si renderà conto che il ragazzo è irremovibile, penserà a delle alternative.

Consapevole del fatto che Florian non cambierà mai idea, Maja giungerà dunque alla conclusione che l’unico modo per salvare il suo amato è somministrargli il farmaco a sua insaputa! Ma come? Chiaramente non con mezzi leciti…

Dopo aver scoperto che il medicinale è conservato nello studio di Michael (Erich Altenkopf), la ragazza deciderà dunque di irrompere nella stanza e rubare il prezioso flacone! Un’impresa decisamente ardita che richiederà l’aiuto di una delle persone che la von Thalheim più detesta al mondo: Constanze (Sophia Schiller)! Riusciranno le due sorelle a commettere il furto e a salvare la vita a Florian?