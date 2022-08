Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: MARKUS è il marito di ALEXANDRA

Dopo Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) e Erik Vogt (Sven Waasner) una nuova coppia sta per salire al potere a Tempesta d’amore! A settimane di distanza dall’annuncio dell’ingresso in scena di Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer), è stato infatti da poco reso noto che la nuova dark lady del Fürstenhof verrà presto raggiunta da un altro personaggio destinato a dare del filo da torcere a Christoph Saalfeld (Dieter Bach)… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Dopo due anni, in Germania il “regno di terrore” di Ariane Kalenberg è ormai finalmente volto al termine e la dark lady ha ricevuto una pena esemplare per i suoi crimini: l’ergastolo. I Saalfeld, però, non gioiranno a lungo…

Determinata a mandare avanti la sua guerra contro Christoph, la dark lady venderà infatti le proprie azioni del Fürstenhof ai coniugi Schwarzbach, due personaggi che l’albergatore conosce molto bene! Saalfeld fu infatti a lungo fidanzato con Alexandra, che poi lasciò per sposare la ricchissima Xenia.

Distrutta, Alexandra trovò consolazione tra le braccia di Markus – un caro amico di Christoph segretamente innamorato di lei – con cui si sposò ed ebbe dopo poco un bambino. I due coniugi fondarono inoltre una società di successo, dimostrando grande affiatamento tanto negli affari quanto nella vita privata. L’idillio, però, sta per finire…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Markus rivale di Christoph

Come vi abbiamo anticipato, nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore Alexandra arriverà a Bichlheim con l’intento di convincere Christoph a venderle le sue azioni del Fürstenhof per poi trasformare l’hotel. Inaspettatamente, però, non solo l’albergatore proverà a riconquistare la Schwarzbach, ma anche quest’ultima si renderà conto di provare ancora qualcosa per lui…

E così, quando nel corso della puntata 3893 (in onda in Germania il prossimo 15 settembre) Markus arriverà al Fürstenhof per aiutare la moglie con gli affari, si troverà a dover fare i conti con un inaspettato triangolo sentimentale. Markus Schwarzbach diventerà dunque il principale rivale di Christoph e il nuovo dark man di Tempesta d’amore?

Tempesta d’amore, casting news: Timo Ben Schöfer interpreta Markus Schwarzbach

Il personaggio di Markus Schwarzbach verrà interpretato da Timo Ben Schöfer, attore tedesco classe 1964 noto al pubblico d’oltralpe per aver ricoperto ruoli di rilievo in importanti produzioni televisive e teatrali.

Tra i vari ruoli interpretati nel corso della sua carriera, il cinquantasettenne interprete transalpino è ricordato dal pubblico televisivo soprattutto per aver vestito i panni di Stefan Kramer nella soap opera Unter uns (Tra di noi) per ben tre anni. Curiosamente, nella stessa serie recitò anche anche un’altra star di Tempesta d’amore: Sven Waasner, l’interprete di Erik Vogt.

Come già anticipato, l’ingresso in scena di Timo Ben Schöfer a Tempesta d’amore nei panni di Markus Schwarzbach è previsto per la puntata 3893, la cui messa in onda in Germania è prevista per il prossimo 15 settembre. E tutto lascia intendere che questo personaggio ci farà compagnia per molto tempo…