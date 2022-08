Terra amara, anticipazioni 1° settembre 2022: Demir pensa di aver eliminato Yilmaz e Fekeli…

Trama puntata n. 44 di Terra amara di giovedì 1° settembre 2022

Zuleyha cuce per combattere la noia, ma ciò finisce per generare divergenze con Demir. In serata, lo stesso Demir e Cengaver vanno in un locale dove sembra che litighino fino ad arrivare alle mani e a creare una frattura profonda (di cui Yilmaz è pronto ad approfittare). In realtà questo falso litigio diventa uno stratagemma per attirare Fekeli e Yilmaz in un deposito abbandonato, dove è stata preparata una trappola mortale.

Yilmaz e Fekeli riescono a scappare prima dell’esplosione, mentre Cengaver e Demir pensano di essersi ormai liberati dei loro nemici. Si sparge subito la voce che l’esplosione sia avvenuta ad opera degli anarchici. Zuleyha prende parte intanto ad un incontro dell’associazione di cui Hunkar è socia. Quando Yilmaz arriva nel locale, Zuleyha si rabbuia e chiede ad Hunkar di poter andare via. Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.