Terra amara, anticipazioni 23 agosto 2022: Zuleyha si accorge che Adnan non c’è più!

Trama puntata n. 37 di Terra amara di martedì 23 agosto 2022

Hunkar rientra in ospedale e ciò è dovuto a complicanze post operatorie. Sabahattin dice a Sermin che ha chiesto il divorzio. Demir riporta Zuleyha alla villa e successivamente, avvertito che Hunkar è in ospedale, si precipita al suo fianco. Zuleyha cerca il piccolo Adnan con ansia, ma nessuno sa dove si trovi il bambino: la ragazza resta seduta di fronte alla porta della villa per ore.

Sabahattin, dopo aver lasciato Sermin, va via anche dalla tenuta. Sermin, una volta appreso che Sabahattin se n’è andato di casa, viene distratta da una telefonata che le arriva da Veli. Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.