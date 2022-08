Terra amara, anticipazioni 24 agosto 2022: Yilmaz non crede a Hunkar!

Trama puntata n. 38 di Terra amara di mercoledì 24 agosto 2022

Saniye svela a Gaffur di essere incinta. Rientrato alla villa, Demir parla con Zuleyha per tentare di capire le cause del suo comportamento, ma lei vuole solo il suo bambino. Intanto, all’impianto di lavorazione del cotone, giungono macchinari di ultima generazione. L’azienda di Yilmaz diventa così sempre più competitiva. Hunkar cerca di convincere Yilmaz ad andarsene via da Cukurova e gli dice che Zuleyha e Demir sono felici insieme, ma Yilmaz non le crede.

Zuleyha vuole assolutamente sapere dov'è il piccolo Adnan, ma Hunkar non intende aiutarla in seguito alla fuga della ragazza. Sermin va ad un incontro segreto con Veli, che riesce ad ingannarla e a farsi consegnare una grossa somma di denaro con l'aiuto di un complice.