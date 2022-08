Terra amara, anticipazioni 25 agosto 2022: Zuleyha sempre più triste!

Trama puntata n. 39 di Terra amara di giovedì 25 agosto 2022

Demir è sorpreso e turbato per via dell’ascesa imprenditoriale di Yilmaz, sempre più benvoluto ovunque. Il postino consegna alla villa le carte per il divorzio tra Sabahattin e Sermin. Fadik, che dà le carte a Hunkar, le rivela anche che il motivo del divorzio potrebbe essere la storia tra Sabahattin e Gulten. Hunkar ne resta scioccata.

Fadik riferisce a Sermin che Sabahattin e Gulten hanno una relazione. Gaffur – infuriato con Gulten per aver disonorato la famiglia – la promette in sposa ad Abdi, che però ha molti più anni di lei. Hunkar in realtà sa che tra Gulten e Sabahattin non c'è proprio niente e che i contatti tra i due hanno solo lo scopo di aiutare Yilmaz. Zuleyha è triste per la lontananza del figlio e Demir nutre sempre maggiori sospetti sul rapporto tra Yilmaz e Fekeli.